Raye revient en fanfare avec son nouvel album « THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. »

Qui a dit que la pop était un genre plat et répétitif ? Après Rosalia il y a quelques mois et Harry Styles plus récemment, cette fois c’est Raye qui vient casser tous les codes établis. Elle sort son nouvel album THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE., qui porte merveilleusement bien son nom. Dévoilés ce vendredi 27 mars, les 17 titres du projet sont un véritable cri du cœur de la part de l’artiste.

Pendant plus d’une heure, la Britannique livre une performance vocale impressionnante accompagnée d’instrumentales pop aux influences symphoniques qui apportent une musicalité grandiose. Aucun morceau ne se ressemble, Raye explore la musique électronique, le R’n’B, le jazz, la soul ou le disco, créant un ensemble éclectique mais néanmoins cohérent.

Pour sublimer cet album, elle s’est entourée de musiciens de génie comme Hans Zimmer ou Al Green, mais aussi de sa famille avec ses sœurs Amma et Absolutely, sans oublier son Grandad Michael à qui elle rend un hommage vibrant. Ajoutez à cela un message d’espoir qui traverse l’album devenant de plus en plus perceptible au fil des morceaux. Son hit Where is my husband ! est presque éclipsé par la qualité des autres titres. On en viendrait presque à regretter que Raye se soit produit sur la scène de l’Accor arena, un mois avant la sortie de ce nouvel album…