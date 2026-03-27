Le squelette de d’Artagnan retrouvé ?

Une découverte archéologique pourrait bien lever l’un des plus anciens mystères de l’histoire française.

À Maastricht, des travaux de réparation menés après l’effondrement partiel du sol d’une église en février dernier ont mis au jour un squelette qui pourrait appartenir au célèbre mousquetaire d’Artagnan. Figure emblématique popularisée par la littérature, mais aussi personnage historique bien réel, d’Artagnan est mort en 1673 lors du siège de la ville.

Depuis plus de 350 ans, son lieu de sépulture exact demeurait inconnu, alimentant de nombreuses spéculations. Cette découverte pourrait donc constituer une avancée majeure. Plusieurs éléments troublants viennent appuyer cette hypothèse.

Le squelette a été retrouvé à un emplacement particulièrement prestigieux : sous l’autel de l’église. À l’époque, seuls des personnages de haut rang — figures royales ou individus de grande importance — pouvaient prétendre à une telle inhumation. Ce détail renforce l’idée qu’il pourrait s’agir d’un militaire de premier plan, comme le célèbre mousquetaire.

Autre indice notable : une pièce de monnaie française a été retrouvée à proximité du corps. Un élément qui, sans être une preuve définitive, concorde avec l’identité supposée du défunt. D’Artagnan, officier au service du roi de France, aurait en effet pu être enterré avec des objets de cette origine.

Pour tenter de confirmer cette théorie, un échantillon d’ADN a été prélevé sur le squelette le 13 mars. Les analyses sont actuellement en cours dans un laboratoire spécialisé à Munich. Elles pourraient permettre, si des éléments de comparaison sont disponibles, de trancher définitivement sur l’identité du corps.