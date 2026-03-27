Ce vendredi 27 mars, Miley Cyrus dévoile le single Younger You, réalisé spécialement pour l'épisode anniversaire de la série Hannah Montana. Un retour aux sources émouvant pour la star, qui incarnait le personnage il y a vingt ans. À travers cette balade en guitare-voix, la jeune Miley Cyrus s'adresse à celle de 2026 en lui disant de ne pas l'oublier. Un thème qui colle totalement avec la nostalgie qui traverse tout l'épisode anniversaire et qui résonne pour tous ceux qui ont grandi avec Hannah Montana.

Pour accompagner ce single, la chanteuse sort un clip qui illustre parfaitement les paroles en alternant entre des plans d'elle jeune et adulte. Avec Younger You, Miley Cyrus prouve qu'elle n'a jamais oublié d'où elle vient et rend un hommage sincère à cette période qui a façonné sa carrière et sa vie.