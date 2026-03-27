Julien Lieb sort le clip du morceau Dis-moi où qu’il partage avec Otta, un des 15 titres de son album Naufragé sorti en septembre dernier. Un morceau qui prend tout son sens avec ce visuel poétique. Perdus entre la mer et les falaises de Normandie, les deux chanteurs se livrent sur le besoin de soutien qu'ils ressentent au quotidien. Le clip utilise des effets spéciaux pour créer des sortes d'illusions mentales, comme pour nous projeter dans l'esprit des artistes et illustrer leurs pensées intérieures.

Côté musique, leurs deux voix se complètent très bien. Alternants entre l'une et l'autre, ils posent sur une instrumentale pop très rythmée qui contraste avec la mélancolie des paroles. Au-delà de cette sortie, Julien Lieb débute sa tournée française au Mans le 28 mars. Il finira par une date à l'Olympia le 30 novembre prochain. En attendant, le demi-finaliste de la Star Academy se concentre sur son aventure dans l'émission « Danse avec les Stars » où il performe aux côtés de la danseuse Elsa Bois. Une période chargée pour Julien Lieb qui jongle entre musique et télévision.