Louane aurait-elle dévoilé la date de sortie de son nouvel album avec son dernier titre "Conduire"?
Publié : 27 mars 2026 à 14h28 par Elodie Quesnel
Un an après sa participation à l'Eurovision, Louane dévoile petit à petit les titres de son prochain album. La chanteuse vient de sortir "Conduire". Avec une pochette qui pourrait donner des indices sur son prochain album.
Elle avait terminé septième à l’Eurovision 2025 avec sa ballade intime Maman. Et depuis, Louane n’a clairement pas levé le pied. En un an, elle a enchaîné les projets : une collaboration avec Lio et Carla Dona révélée dans la Star Academy, une grande tournée pour célébrer ses 10 ans de carrière, et même un best-of pour marquer le coup.
Mais pas question de s’arrêter en si bon chemin. La chanteuse, révélée dans The Voice, a aussi trouvé le temps de préparer son nouvel album. Le sixième de sa carrière, après Solo, son cinquième opus qui n’avait pas rencontré le succès espéré.
Après avoir dévoilé le titre Chiens, elle passe la seconde avec Conduire, qu’elle présente comme le premier extrait officiel de ce nouvel album très attendu.
Un détail sur la date de sortie de son prochain album
Conduire, c’est un peu comme une balade au piano… sauf que la route est pleine de virages serrés. Louane y file à toute vitesse, utilisant la métaphore de la voiture pour raconter une histoire d’amour aussi intense que chaotique. Entre freinages brusques et accélérations émotionnelles, elle tente surtout de reprendre le volant de sa vie après une relation toxique.
Côté pochette, petit jeu de piste : on y aperçoit un permis de conduire daté du 27 novembre 2026. Simple détail ou indice bien caché sur la sortie de son prochain album ? Et ce n’est pas tout : les dates des 12 et 19 juin 2027 apparaissent aussi. De quoi faire naître quelques théories sur de futurs concerts dans de grandes salles !
En attendant d’en savoir plus, une chose est sûre : Louane sera bien sur la route des festivals cet été… et elle ne compte clairement pas lever le pied.