Louane aurait-elle dévoilé la date de sortie de son nouvel album avec son dernier titre "Conduire"?

Elle avait terminé septième à l’Eurovision 2025 avec sa ballade intime Maman. Et depuis, Louane n’a clairement pas levé le pied. En un an, elle a enchaîné les projets : une collaboration avec Lio et Carla Dona révélée dans la Star Academy, une grande tournée pour célébrer ses 10 ans de carrière, et même un best-of pour marquer le coup.

Mais pas question de s’arrêter en si bon chemin. La chanteuse, révélée dans The Voice, a aussi trouvé le temps de préparer son nouvel album. Le sixième de sa carrière, après Solo, son cinquième opus qui n’avait pas rencontré le succès espéré.

Après avoir dévoilé le titre Chiens, elle passe la seconde avec Conduire, qu’elle présente comme le premier extrait officiel de ce nouvel album très attendu.