La playlist des astronautes d’Artemis II fait le buzz sur Terre

Depuis les années 60, la NASA réveille ses astronautes avec de la musique choisie depuis la Terre. Cette tradition, née pendant les missions Apollo, sert à rythmer les journées, mais aussi à maintenir le moral de l’équipage. Sur Artemis II, chaque jour commence donc avec une chanson différente, envoyée par le centre de contrôle.

La playlist dévoilée au fil de la mission mélange les styles et les générations. Des titres comme Pink Pony Club de Chappell Roan, Under Pressure de Queen ou Green Light de John Legend complètent cette sélection très variée, entre pop, rap, R’n’B et rock…

Un phénomène viral

Résultat immédiat, certains morceaux ont explosé sur les plateformes. Le titre Sleepyhead a par exemple vu ses écoutes bondir de plus de 2000 % après sa diffusion dans l’espace. La NASA a même publié une playlist officielle en ligne, permettant au grand public de se plonger dans les oreilles des astronautes.

Avec ses quatre passagers, Artemis II est la première mission habitée à s’aventurer aussi loin de la Terre depuis 1972. Mais au-delà de la performance technique, cette playlist rappelle une chose, même à des milliers de kilomètres de la Terre, la musique reste un lien essentiel avec l’humanité.

La playlist complète :

Sleepyhead de Young & Sick

Green Light de John Legend avec André 3000

In a Daydream de Freddy Jones Band

Pink Pony Club de Chappell Roan

Working Class Heroes (Work) de Ceelo Green

Good Morning de Mandisa et TobyMac

Tokyo Drifting de Denzel Curry et Glass Animals

Under Pressure de Queen et David Bowie