La première française greffée du larynx retrouve sa voix

On n’arrête pas le progrès, surtout en matière de santé. L’histoire de Karine, première Française à bénéficier d’une greffe de larynx, en est la preuve vivante.

Cette opération, réalisée en septembre 2023 à l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, marque une avancée majeure pour la médecine et pour les patients ayant perdu l’usage de la parole. Karine avait perdu sa voix en 1996 à la suite d’un arrêt cardiaque, compliqué par les effets de l’intubation. Pendant vingt longues années, elle a vécu dans le silence, dépendante d’outils alternatifs pour communiquer. L’opération, qui a duré 27 heures et mobilisé une équipe de 12 chirurgiens, représentait un défi technique et humain considérable. Elle a nécessité une coordination exceptionnelle entre chirurgiens ORL, anesthésistes et spécialistes en rééducation.

Depuis l’intervention, Karine connaît des progrès impressionnants. Bien que sa voix reste légèrement enrouée, elle est désormais capable de parler et de se faire comprendre au téléphone, un simple geste du quotidien qui revêt pour elle une valeur immense. Les premières tentatives de parole ont été épuisantes : elle s’épuisait rapidement et devait se concentrer intensément pour chaque mot. Cependant, depuis décembre 2025, les progrès sont réels et encourageants. Sa rééducation vocale et le suivi médical intensif permettent à Karine de redécouvrir petit à petit la liberté de communiquer naturellement.

Cette greffe du larynx n’est pas seulement une prouesse chirurgicale ; elle symbolise l’espoir pour des milliers de patients ayant perdu la voix à cause d’accidents, de maladies ou de complications médicales. Elle illustre également les avancées de la médecine française dans le domaine de la transplantation et de la chirurgie reconstructive.