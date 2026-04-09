Lady Gaga et Doechii s’associent sur un titre inédit pour le film « Le Diable s’habille en Prada 2 »

Lady Gaga et Doechii ont été choisies pour participer à la BO du film Le Diable s'habille en Prada 2 dont la sortie est prévue pour le 29 avril. Une association inattendue entre la pop spectaculaire de Lady Gaga et l’univers plus alternatif hip-hop de Doechii. Si le morceau n’est pas encore disponible, on peut en entendre des extraits sur la bande-annonce officielle du film. Les deux artistes semblent avoir concocté un titre sensationnel.

Le premier volet de 2006 avait déjà marqué les esprits avec une bande-son forte, à l’image de son univers mode et glamour. Pour cette suite, les producteurs semblent vouloir frapper aussi fort en s’appuyant sur des artistes majeures de la scène actuelle. Lady Gaga, habituée des projets cinématographiques musicaux, notamment avec A Star Is Born ou Joker : Folie à Deux apporte son expérience des BO à succès. De son côté, Doechii représente la nouvelle génération et pourrait insuffler une énergie plus moderne.

La suite du film culte s’annonce comme l’un des projets les plus attendus de cette année 2026. Si peu de détails ont encore filtré sur l’intrigue, il devrait une nouvelle fois explorer le monde en y incluant les enjeux modernes. Rendez-vous le 26 avril en salle pour découvrir quels seront les autres artistes présents sur cette bande originale.