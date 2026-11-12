Le CO’Met Orléans Open fait le plein de tennis international avec plusieurs joueurs du Top 100

Après le Rolex Paris Masters, le circuit international fait escale dans le Loiret. Devenu un rendez-vous incontournable du tennis en salle depuis 2005, le CO’Met Orléans Open accueille cette année encore un tableau de haut niveau. La compétition, classée ATP Challenger 125, offre notamment 125 points au vainqueur en simple, de quoi attirer des joueurs désireux de marquer des points avant la fin de saison.

L’Argentin Sebastián Báez, ancien membre du Top 20 mondial, sera l’une des grandes attractions de cette édition. Plusieurs joueurs du Top 100 sont également annoncés, parmi lesquels l’Allemand Daniel Altmaier et l’Italien Mattia Bellucci.

Le public pourra aussi encourager une belle délégation française : Kyrian Jacquet, Benjamin Bonzi, Hugo Gaston et Giovanni Mpetshi Perricard figurent parmi les joueurs attendus. À noter également la présence de Pierre-Hugues Herbert, invité dans le tableau principal, ainsi que de Sascha Gueymard-Wayenburg.

Une semaine de compétition à l’Arena

Les rencontres se succèdent toute la semaine à l’Arena CO’Met, avec les huitièmes de finale les 11 et 12 novembre, les quarts de finale le vendredi 13, puis les demi-finales le samedi 14 à partir de 14 heures. Les finales sont programmées le dimanche 15 novembre à partir de 14 h 30.

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne pourront pas se rendre sur place : les demi-finales du simple messieurs et la finale seront diffusées en direct sur france.tv et sur la chaîne YouTube du tournoi, avec ICI Centre-Val de Loire.

Billetterie et informations pratiques

Les billets sont proposés à partir de 16 euros pour une journée en début de semaine, puis à 22 euros les 12 et 13 novembre et 28 euros pour le week-end des finales. Un forfait semaine est également disponible. Les qualifications du dimanche 8 novembre étaient accessibles gratuitement.

Une nouvelle occasion pour le public orléanais de découvrir le tennis professionnel au plus près des joueurs, dans une salle qui s’est imposée comme l’un des grands rendez-vous du circuit Challenger en France.