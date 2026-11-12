Star Academy : Mosimann dénonce les huées du public

L'ambiance était particulièrement tendue lors du dernier prime de la Star Academy. Samedi dernier, Morgan a quitté l'aventure après un vote des élèves, qui ont préféré sauver Amel. De son côté, Maud avait déjà été repêchée par les téléspectateurs.

Mais cette décision n'a visiblement pas fait l'unanimité dans le public présent sur le plateau. Au moment du vote, plusieurs spectateurs ont hué les académiciens, provoquant un certain malaise.

Une attitude que Mosimann, directeur de cette quatorzième saison, n'a pas appréciée.

Lors d'un live sur Twitch, le DJ et producteur est revenu sur cet épisode, exprimant clairement sa désapprobation.

« Je n'ai pas aimé ce qu'a fait le public. On peut ne pas être d'accord, mais il y a deux, trois personnes qui n'étaient pas d'accord avec les votes des élèves... Ça, ça ne me plaît pas, je n'ai pas kiffé ça. »

Il a également reconnu avoir été personnellement touché par cette réaction : « Ça m'a fait de la peine. Quelle que soit la personne quoi. »

Mosimann envisage-t-il un vote secret à la Star Academy ?

Au cours de cet échange avec les internautes, une spectatrice a proposé de modifier le fonctionnement des éliminations.

Son idée ? Rendre le vote des élèves secret, comme dans Koh-Lanta, afin d'éviter que les candidats soient directement confrontés aux réactions du public.

Une suggestion qui a visiblement intéressé Mosimann.

« Ah ouais, en mode Koh-Lanta. Et bah ça attends... Ce n'est pas c*n ! », a-t-il répondu.

Pour le moment, aucun changement officiel n'a toutefois été annoncé.

En attendant, les élèves se préparent pour le prochain prime, samedi 14 novembre, qui sera marqué par une compétition entre équipes.

Côté invités, Grand Corps Malade, Hélène Ségara et Léa Doffey sont attendus pour partager des duos avec les candidats. La chanteuse belge Iliona participera également à la soirée.

Enfin, les cinq élèves de l'équipe bleue s'affronteront sur Non, je ne regrette rien d'Édith Piaf.

Une soirée qui promet de nouvelles tensions, alors que la question du vote des élèves continue de faire débat.