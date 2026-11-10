Le Printemps de Bourges 2027 dévoile ses têtes d’affiche : Tayc, Louane, Adèle Castillon et Christophe Maé

Le rendez-vous musical du printemps commence à prendre forme. Pour cette première annonce, le Printemps de Bourges mise sur une affiche fédératrice, entre têtes d’affiche populaires et nouvelles voix de la scène urbaine. Plusieurs générations et sensibilités musicales se retrouveront ainsi sur la scène du W, avec des soirées aux couleurs bien différentes.

Le mercredi 21 avril, le groupe légendaire Kassav’ apportera ses rythmes zouk et son énergie caribéenne à Bourges. Ils seront accompagnés de deux légendes de la chanson française actuelle Cristophe Maé et Claudio Capéo. Le lendemain, l’affiche sera beaucoup plus féminine avec la présence de Louane, Hoshi, Adèle Castillon, Pomme ou encore Marguerite. Le vendredi 23 avril, place à une affiche mêlant les influences musicales avec Eva, Jain, Kungs, Teddybear et Ino Casablanca.

PLK, Tayc et Meryl parmi les grands rendez-vous

Le week-end devient définitivement rap avec le samedi 24 avril, PLK en tête d’affiche de la soirée, accompagné de Vacra, Juste Shani, Nono La Grinta et RnBoi. Le dimanche 25 avril, Tayc prendra le relais avec Meryl, Merveille et Triangle des Bermudes. Une dernière soirée tournée vers les sonorités afro, R&B et urbaines pour clôturer cette première programmation du W.

Au total, 24 artistes sont annoncés sur ces cinq soirées de la grande scène. Il ne s’agit toutefois que d'une première partie de la programmation : d'autres concerts, créations et propositions artistiques viendront compléter l'affiche de cette 51e édition. Les billets pour les concerts annoncés sont disponibles dès maintenant sur la billetterie officielle du festival.