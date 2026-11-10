Twilight : les nouveaux Bella et Edward dévoilés

Bella et Edward vont bientôt faire leur retour sur les écrans ! Près de vingt ans après la sortie du premier film Twilight, la célèbre saga imaginée par Stephenie Meyer s'apprête à connaître une nouvelle adaptation, cette fois sous la forme d'une série d'animation destinée à Netflix.

Mais les fans devront s'habituer à de nouvelles voix. Kristen Stewart et Robert Pattinson, qui incarnaient le couple dans les cinq films sortis entre 2008 et 2012, ne participeront pas à cette nouvelle version.

Selon les informations dévoilées, Sadie Stanley prêtera sa voix à Bella Swan. L'actrice américaine est notamment apparue dans Kim Possible et Karate Kid: Legends.

Face à elle, Julian Grey, vu dans Fear the Walking Dead et The Matrix Resurrections, doublera Edward Cullen, le célèbre vampire dont Bella tombe amoureuse.

Twilight : deux saisons déjà commandées par Netflix

Cette nouvelle adaptation ne reprendra pas directement le premier roman de la saga, Fascination, mais Midnight Sun, publié en 2020.

La particularité de ce livre ? Il raconte les événements de la première histoire du point de vue d'Edward Cullen, alors que le récit original était centré sur Bella.

Une manière de redécouvrir leur rencontre et leur histoire d'amour à travers les pensées du vampire, tout en explorant davantage ses tourments et ses secrets.

Et Netflix semble miser sur ce projet. Selon Kevin Beggs, président de Lionsgate Television Group, deux saisons de cette série d'animation pour adultes ont déjà été commandées.

Reste à savoir comment les scénaristes répartiront l'histoire. La deuxième saison pourrait poursuivre l'adaptation de Midnight Sun, un roman sensiblement plus long que Fascination, plutôt que s'attaquer directement à Tentation, le deuxième tome de la saga.

Pour le moment, aucune date de diffusion précise n'a été annoncée, mais la série ne devrait pas arriver avant 2028.

Il faudra donc encore patienter avant de retrouver Bella et Edward dans cette nouvelle version de Twilight, qui promet de porter un regard différent sur l'une des histoires d'amour fantastiques les plus populaires des années 2000.