Ce titre de Modjo dépasse le milliard d'écoutes, 26 ans après

C'est un morceau qui a marqué toute une génération et qui n'a visiblement rien perdu de son pouvoir de séduction ! Sorti en septembre 2000, Lady (Hear Me Tonight), du duo français Modjo, vient de dépasser le milliard d'écoutes en streaming.

Une performance remarquable qui permet à Modjo de rejoindre le cercle des artistes français ayant franchi ce cap, aux côtés notamment de Daft Punk, David Guetta ou DJ Snake.

Derrière ce tube incontournable de la French Touch, on retrouve Romain Tranchart et Yann Destal, deux musiciens qui étaient encore étudiants lorsque leur chanson a rencontré un succès international.

En France, Lady s'était hissé à la septième place des classements, mais c'est surtout à l'étranger que le morceau avait explosé, atteignant notamment la première place des ventes au Royaume-Uni.

Lady : un tube de Modjo composé en une seule journée

L'histoire de Lady (Hear Me Tonight) commence avec un sample de Soup for One, un morceau du groupe américain Chic, sorti en 1982.

À partir de cette boucle de guitare funky, Romain Tranchart et Yann Destal construisent en une journée seulement un titre mêlant disco, house et pop.

Le résultat devient rapidement l'un des morceaux emblématiques de la French Touch, ce courant de musique électronique française qui connaît alors un immense succès à l'international.

Interrogé par Le Parisien, Romain Tranchart reconnaît avoir été surpris par l'ampleur du phénomène : « Je pensais que ça pouvait marcher, mais jamais que ça prendrait cette ampleur. »

À l'époque, les deux musiciens décident même d'abandonner leurs études pour se consacrer entièrement à leur carrière.

« Il fallait prendre le train en marche. Tout ça était complètement dingue », se souvient Romain Tranchart.

Après ce premier succès, Modjo enchaîne avec plusieurs singles, dont Chillin', What I Mean, No More Tears et On Fire.

Mais aucun ne parvient à reproduire l'incroyable popularité de Lady. Le duo finit par se séparer en 2003, après seulement quelques années d'existence.

Vingt-six ans plus tard, ce milliard d'écoutes confirme pourtant la longévité du morceau, qui continue de séduire de nouvelles générations.

Une belle revanche du temps pour ce tube composé en une journée et devenu un classique de la musique électronique française.