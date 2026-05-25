Le trail de Sancerre revient pour une édition anniversaire

L’édition 2026 du trail de Sancerre est de retour le 13 juin prochain, pour un week-end de courses et de découverte du terroir Sancerrois. Cet événement convivial et familial mettra à l’honneur l’appellation Sancerre, qui fête ses 90 ans en 2026.

S’il est devenu un rendez-vous sportif incontournable dans la région Centre-Val-de-Loire, le trail de Sancerre revient le 13 juin 2026, pour une édition anniversaire. 90 ans ! C’est le grand âge que fête cette année l’appellation Sancerre. Une occasion en or pour les vignerons du Sancerrois, qui feront découvrir leur vin aux 3 000 coureurs présents lors de l’événement. « Les gens ont acquis que la course référence en région Centre-val-de-Loire, c'est Sancerre, c'est là où on a les parcours les plus exigeants, doublés d'une belle convivialité », explique Emmanuel Marot, directeur de la Maison des Sancerre et directeur de course du Trail de Sancerre. Au programme de cette 13e édition, des courses de 3, 8, 15 et 35 km au travers des domaines viticoles. Sur inscription, elles permettront à tous les niveaux de participer à l’événement. Mais, anniversaire oblige, les organisateurs ont décidé d’offrir un cadeau aux plus sportifs : une course en binôme de 90 km, 2500m de dénivelé positif, départ à minuit et seulement 90 places. Un défi extrême qui plongera les coureurs engagés en immersion complète au cœur du vignoble. « Ce sera un travail d'orientation, ludique, avec des balises à valider, une exploration de l'ensemble du territoire, de la rencontre avec des vignerons, et qui mettra vraiment à l'honneur l'ensemble de l'appellation. », énumère Emmanuel Marot.

Un programme aux petits soins Mais le trail du Sancerre reste avant tout un événement familial. Les plus jeunes pourront aussi dépenser leur énergie lors de la course des P’tits Viti. Ouverte aux enfants nés de 2013 à 2019, ce mini trail permettra aux plus jeunes de découvrir la discipline sportive. « On est aussi en partenariat avec la Petite Maison de la Culture de Sancerre qui délocalise le temps d'une matinée. Ils proposeront différentes activités pour les enfants autour du sport et de la culture. », complète Emmanuel Marot. Pour ceux qui préfèrent prendre le temps, les organisateurs rééditent leur concept du dossard d’or. À travers un parcours de marche de 9 km, les participants devront résoudre des énigmes, qui les mèneront jusqu’à l’emplacement du fameux dossard d’or. Le meilleur explorateur remportera un lot en lien avec le sancerrois. Durant l’événement, tout sera mis en place pour placer les sportifs dans les meilleures conditions de courses. Un parking, des douches et des vestiaires seront mis à disposition des inscrits. Chacun recevra un petit ravitaillement avant le départ, des points d’eau seront placés tout au long des parcours et les amateurs de vin pourront reprendre des forces grâce à une dégustation de Sancerre à l’arrivée. Emmanuel Marot l’assure, « Chaque année, on n’augmente pas notre nombre de dossards, mais on essaie d'assurer une même qualité d'accueil, de parcours et de rencontres avec les vignerons. » Des zones d’encouragements sont même indiquées sur le site du trail pour que chacun puisse donner de la voix pour son favori.