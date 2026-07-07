Le verdict qui peut tout changer pour Marine Le Pen

La journée de ce mardi est décisive pour Marine Le Pen. La cour d'appel de Paris rend son arrêt dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national, un dossier aux conséquences judiciaires, mais aussi politiques majeures.

En première instance, le 31 mars 2025, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale avait été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Le tribunal l'avait condamnée à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à une amende de 100 000 euros, ainsi qu'à cinq ans d'inéligibilité assortis de l'exécution provisoire. Cette dernière disposition avait immédiatement produit ses effets, sans attendre l'issue de la procédure d'appel.

L'enjeu du jugement rendu aujourd'hui dépasse toutefois la seule confirmation ou non de la culpabilité. Ce qui pourrait déterminer l'avenir politique de Marine Le Pen est la combinaison entre la durée de la peine d'inéligibilité et le maintien, ou non, de l'exécution provisoire.

Si la cour d'appel prononce une peine d'inéligibilité inférieure à deux ans tout en conservant l'exécution provisoire, cette période serait considérée comme ayant commencé dès le jugement de première instance. Dans cette hypothèse, la peine pourrait être entièrement purgée avant l'élection présidentielle, ouvrant la voie à une éventuelle candidature.

En revanche, si l'exécution provisoire est levée, la situation change radicalement. La peine d'inéligibilité ne commencerait alors à courir qu'une fois toutes les voies de recours épuisées. Même si sa durée est réduite, elle pourrait ainsi se superposer au calendrier électoral et empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle.

Autrement dit, la question ne porte pas uniquement sur le nombre de mois ou d'années d'inéligibilité. Le régime d'application de cette peine est tout aussi déterminant. Une inéligibilité plus courte peut permettre une candidature si elle est exécutée immédiatement, tandis qu'une peine identique, sans exécution provisoire, pourrait avoir l'effet inverse.

Le verdict de la cour d'appel est donc attendu avec une attention particulière, tant ses conséquences pourraient redessiner le paysage politique à l'approche de la prochaine élection présidentielle.