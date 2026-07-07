Un vaccin conçu par intelligence artificielle franchit une étape historique

Et si l'intelligence artificielle permettait d'anticiper les prochaines pandémies ?

C'est le pari d'une équipe de chercheurs britanniques, qui vient de tester chez l'humain un vaccin inédit, conçu avec l'aide de l'IA. Leur ambition : développer un vaccin capable de protéger contre plusieurs familles de virus, y compris des variants qui n'existent pas encore.

Contrairement aux vaccins traditionnels, élaborés pour cibler une souche précise, cette nouvelle approche s'appuie sur les caractéristiques communes à plusieurs virus. Grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs ont conçu un « super-antigène », une protéine artificielle qui reproduit les éléments les plus stables et les plus partagés entre différents coronavirus. L'objectif est d'entraîner le système immunitaire à reconnaître ces points communs afin de conserver une protection, même lorsque les virus évoluent.

À terme, cette technologie pourrait offrir une défense plus large contre des agents pathogènes particulièrement dangereux, comme les coronavirus ou encore le virus Ebola, dont les mutations compliquent souvent le développement de vaccins durables.

Autre innovation : le mode d'administration. Le vaccin n'est pas injecté à l'aide d'une aiguille, mais grâce à un jet liquide à haute pression capable de traverser la peau. Cette méthode pourrait faciliter les campagnes de vaccination tout en limitant les déchets médicaux liés aux seringues.

Les premiers résultats sont encourageants. Entre 2021 et 2023, un premier essai clinique a été mené auprès de 39 volontaires. Les chercheurs rapportent une bonne tolérance aux quatre doses administrées, sans problème majeur de sécurité. Les analyses montrent également une réponse immunitaire jugée suffisante pour poursuivre le développement clinique du vaccin.

La prochaine étape sera un essai de phase 2, qui impliquera un nombre plus important de participants. Son objectif sera de confirmer l'efficacité du vaccin et de vérifier qu'il procure bien une protection large et durable contre différents virus.