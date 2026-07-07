Une hausse des dons du sang dans le monde

Selon l’OMS, les dons du sang sont en hausse dans le monde. Et c’est une bonne nouvelle.

On entend souvent que les dons de sang sont en baisse et que les réserves sont régulièrement sous tension. Pourtant, une bonne nouvelle vient d'être annoncée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). À l'échelle mondiale, les réserves de sang sont en nette amélioration, signe que les campagnes de sensibilisation et les systèmes de collecte portent leurs fruits.

Selon l'OMS, les collectes de sang ont progressé de près de 19 % entre 2013 et 2023. Une évolution encourageante qui témoigne du renforcement des systèmes nationaux de transfusion dans de nombreux pays et d'une mobilisation croissante des donneurs bénévoles.

Mais ce bilan positif ne doit pas masquer les fortes inégalités qui persistent. L'accès au sang reste très variable selon les régions du monde. Les pays à revenu élevé, qui ne représentent que 15 % de la population mondiale, concentrent à eux seuls 36 % des dons de sang. À l'inverse, de nombreux pays à faible revenu continuent de faire face à des pénuries chroniques.

L'OMS souligne notamment que, dans 24 pays, moins de cinq dons sont réalisés pour 1 000 habitants, un niveau bien trop faible pour répondre aux besoins des patients. Les conséquences peuvent être dramatiques pour les personnes victimes d'accidents, les femmes souffrant d'hémorragies lors de l'accouchement, les enfants atteints d'anémie sévère ou encore les malades nécessitant des transfusions régulières.

La France fait partie des pays où le système de collecte est relativement performant. On y compte environ 23 dons pour 1 000 habitants, soit un niveau largement supérieur à celui observé dans les pays les plus défavorisés. En 2024, plus de 2,6 millions de dons de sang, de plasma et de plaquettes ont été réalisés grâce à la générosité des donneurs.