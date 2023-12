Pour l'année 2024, le SMIC va augmenter de 1,13% au 1er janvier 2024. Le salaire minimum brut horaire va passer de 11,52 euros à 11,65 euros.

En net pour que ce soit peut-être plus clair pour certains d'entre vous, selon les calculs de l’AFP, le SMIC passera d’un peu plus de 1.383 euros à 1.398,69 euros, soit une augmentation de plus de 15 euros nets par mois.

Néanmoins, cette hausse est très inférieure à ce qu’avait prédit un groupe d’expert qui avait travaillé sur le SMIC à la fin du mois de novembre dernier, qui assurait que l’on aurait les travailleurs pourraient prétendre à une augmentation de 1,7%.

Petit rappel du principe pour calculer le SMIC : deux fois par an, il bénéficie d’une hausse qui est mécanique. En effet, ce n’est pas une volonté du gouvernement, il est calculé selon plusieurs critères, et notamment l’inflation concernant les 20% des ménages qui ont les revenus les plus faibles.

