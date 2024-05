Tours : tags et manifestation contre la venue d’Ary Abittan

« Violeurs, on vous voit », « Déprogrammer Abittan », « Abittan = violeur » : les façades de la Comédie de Tours et des maisons voisines ont été taguées ce week-end, fait savoir le collectif Actions féministes Tours, qui revendique l’action. Il s’oppose à la venue d’Ary Abittan à la Comédie de Tours, pour deux spectacles, les 15 et 16 mai.

Le comédien de 50 ans avait été mis en examen pour viol en 2021, après la plainte d’une femme de 23 ans. Cette dernière reprochait à Ary Abittan de lui avoir imposer une sodomie. Si les juges d’instruction ont reconnu un stress post-traumatique « indiscutable » chez la plaignante, ils estiment cependant qu’il n’existe pas « d’indices graves ou concordants en faveur d’acte de pénétration sexuelle imposée par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le comédien a ainsi bénéficié d’un non-lieu le mois dernier, même si la plaignante a annoncé faire appel.

Actions féministes Tours appelle également à un rassemblement mercredi 15 mai à 19h30 devant la Comédie de Tours. « Les violeurs ne sont pas les bienvenus dans le monde de la culture, ni ailleurs », estime le collectif.