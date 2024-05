Les 4 infos du lundi 13 mai

METEO - Dimanche aura été la journée la plus foudroyée depuis le début d’année. Près de 10 000 impacts ont été enregistrés hier en France, notamment en Bourgogne. Les orages et la pluie qui seront encore bien présents cette semaine sur la quasi-totalité du pays. Il faudra attendre la semaine prochaine pour qu’un temps moins agité prenne le relais, avec des températures proches ou légèrement au-dessus des moyennes de saison.

INVESTISSEMENT - 56 projets et 15 milliards d’euros d’investissements ont été dévoilés. Une 7ème édition record ce lundi pour le sommet Choose France, qui vise à convaincre les grandes entreprises d’investir dans l’Hexagone. Microsoft doit notamment annoncer 4 milliards d’euros d’investissements pour ses centres de données. Le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, se déplacera demain en Loir-et-Cher, au sein de l’entreprise Chiesi, à La Chaussée Saint Victor. Le groupe pharmaceutique italien avait annoncé investir 60 millions d’euros l’an dernier.

ARY ABBITAN - La devanture de la comédie de Tours et plusieurs habitations aux alentours tagguées ce week-end. Le collectif Action féministe Tours dénonce la venue d’Ary Abittan et demande la déprogrammation de son spectacle. Le comédien avait été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en novembre 2021, après une plainte déposée par une femme de 23 ans. Il a bénéficié d’un non-lieu le mois dernier.

TOUR VIBRATION - Le Tour Vibration revient en septembre prochain avec 5 dates programmées. Le plus grand rendez-vous musical gratuit des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire vous donne rendez-vous à Saint-Cyr-en-Val (Loiret) le 5 septembre, au parc du Château de la Motte… direction ensuite l’aérodrome de Sorigny (Indre-et-Loire) le 7 septembre. Le 14, le Tour s’installera au parc des expositions de Romorantin (Loir-et-Cher), le 20 au Boulodrome de Châteauroux (Indre). Enfin, le Tour Vibration s’achèvera le 28 septembre, sur le parking des Quinconces au Mans (Sarthe). Les détails dans cet article.