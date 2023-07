Du sport pour la bonne cause ! Le dimanche 3 septembre prochain, enfilez vos baskets pour la course associative Les Héros en Or, à l’île Charlemagne (commune de Saint Jean le Blanc). Réservez dès maintenant votre dossard pour l’un des parcours : 5km en marche ou en course, 10km en course. Il est également proposé un jeu de piste à destination d'un public familial, dont l'inscription se fait sur place. A noter également que des bénévoles sont recherchés !

S’inscrire à la course Les Héros en Or, c’est aider au financement d’un projet de recherche médicale et à la recherche. En effet, cet évènement aura lieu dans le cadre du mouvement Septembre en Or, un moment de prévention pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Tous les fonds collectés seront reversés à la Ligue contre le cancer, afin de financer une étude de recherche. Chaque année en France, environ 2.500 enfants de 0 à 17 ans sont diagnostiqués d’un cancer.

Cette course caritative est organisée par le CFA Pharmacie, acteur majeur de la formation par apprentissage pour former au métier de préparateur/technicien en pharmacie. Basé à Bourges, Chartres, Joué-lès-Tours et Orléans, il accueille chaque année 450 étudiants en alternance.