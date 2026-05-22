Loi Taubira : de possibles réparations de l’esclavage ?

Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de « réparations » de l’esclavage, 25 ans après le vote de la Loi Taubira.

La Loi Taubira a été adoptée à l’unanimité le 10 mai 2001 par le Parlement, faisant de la France la première nation du monde à faire de la traite négrière un crime contre l’humanité.

Emmanuel Macron a alors mentionné hier la nécessité de « réparations » de ces crimes… Un sujet sensible qui refait surface régulièrement. Sensible car il ne porte pas sur la reconnaissance du crime, mais sur les conséquences de cette reconnaissance. Et surtout, les reconnaissances au présent.

Est-ce qu’un crime historique peut produire aujourd’hui encore un préjudice juridiquement transmissible ? Et c’est ce qui rend le sujet sensible pour les politiques, car ça bouleverse plusieurs principes fondamentaux du droit français.

Le droit français repose normalement sur une idée simple : un préjudice est personnel, direct, et finit par être prescrit. Or les réparations de l’esclavage reposent sur une logique inverse : un dommage collectif, transgénérationnel, dont les victimes directes ont disparu.

C’est pour ça que les États avancent avec une extrême prudence. Car reconnaître officiellement une réparation, ce n’est pas seulement faire un geste moral : c’est potentiellement créer une nouvelle catégorie juridique, celle du préjudice historique transmissible.

En clair, le vrai verrou n’est pas moral mais technique. Le point sensible, ce n’est pas de reconnaître le passé ; c’est de définir ce que cette reconnaissance produit juridiquement dans le présent.