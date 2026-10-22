Daft Punk est de retour... en mode Lego !

Non, Daft Punk n’est pas de retour avec un nouvel album ! Le célèbre duo de la French Touch, qui a raccroché ses casques en 2021, n’a pas l’intention de reprendre du service derrière les platines.

En revanche, les deux artistes s’offrent une reformation… en version LEGO ! La célèbre marque danoise de petites briques vient de dévoiler un set inspiré de l’univers du duo français.

Au programme : une reproduction de la célèbre scène pyramidale de la tournée Alive 2007, l’un des spectacles les plus marquants de la carrière de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Un décor devenu iconique, qui a marqué l’histoire de la musique électronique et contribué à forger la légende de Daft Punk.