Daft Punk est de retour... en mode Lego !
Publié : 22 octobre 2026 à 17h58 par Elodie Quesnel
Lego a dévoilé un set imaginé par un père et son fils qui remet sur le devant de la scène le duo iconique de la French Touch : Daft Punk.
Non, Daft Punk n’est pas de retour avec un nouvel album ! Le célèbre duo de la French Touch, qui a raccroché ses casques en 2021, n’a pas l’intention de reprendre du service derrière les platines.
En revanche, les deux artistes s’offrent une reformation… en version LEGO ! La célèbre marque danoise de petites briques vient de dévoiler un set inspiré de l’univers du duo français.
Au programme : une reproduction de la célèbre scène pyramidale de la tournée Alive 2007, l’un des spectacles les plus marquants de la carrière de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo. Un décor devenu iconique, qui a marqué l’histoire de la musique électronique et contribué à forger la légende de Daft Punk.
Un père et son fils à l'origine du projet
Le projet est né de la passion de Patrick Harboun et de son fils, qui ont décidé, en 2020, de reproduire cette scène en LEGO. Leur création leur a permis de remporter le grand prix du concours LEGO Ideas Music to Our Ears, avant de recueillir les 10 000 votes nécessaires sur la plateforme pour que leur projet soit examiné par LEGO.
La création de ce duo père-fils est désormais officiellement en développement chez LEGO, avec une sortie prévue en 2027.