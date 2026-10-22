Yseult entre dans l'histoire de la NFL… au Stade de France

Une nouvelle étape dans la carrière internationale de Yseult ! La chanteuse française est annoncée au Stade de France, dimanche 25 octobre 2026, pour participer au spectacle de mi-temps du match opposant les Pittsburgh Steelers aux New Orleans Saints.

Elle se produira aux côtés de Burna Boy, la superstar nigériane choisie pour assurer le show principal de cet événement.

Une participation qui marque une première : Yseult deviendra la première chanteuse française à se produire lors d'un spectacle de mi-temps de la NFL, la prestigieuse ligue professionnelle de football américain.

L'artiste n'a pas caché sa joie à l'annonce de cette nouvelle, partageant sa reconnaissance sur ses réseaux sociaux.

Habituée à se produire sur des scènes internationales, Yseult ajoute ainsi un nouveau rendez-vous d'envergure à son parcours.

Un premier match de NFL historique en France

Au-delà de la performance musicale, cette rencontre constitue également une première pour le Stade de France.

Jamais encore la France n'avait accueilli un match de saison régulière de la NFL.

Le coup d'envoi de la rencontre entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints est prévu à 14h30, à Saint-Denis.

L'événement s'inscrit dans la volonté de la ligue américaine de développer sa popularité à l'international.

Pour la saison 2026, d'autres rencontres sont ainsi programmées en dehors des États-Unis, notamment à Londres, Munich, Mexico, Rio de Janeiro et Melbourne.

Avec Yseult et Burna Boy à l'affiche de la mi-temps, la NFL mise également sur la musique pour accompagner cette première française.