Il trouve plus de 120 000 dollars … et décide de retrouver le propriétaire

C’est une découverte que beaucoup rêveraient de faire ! Le 3 août dernier, au Texas, aux États-Unis, un homme de 37 ans est tombé sur deux sacs abandonnés près d’un distributeur de billets de la Bank of America. À l’intérieur : des chèques et pas moins de 128 514 dollars en liquide, soit près de 115 000 euros. Mais plutôt que de repartir avec ce véritable trésor, l’Américain a décidé de retrouver son propriétaire.

Une erreur humaine à l’origine de la découverte

En examinant le contenu des sacs, l’homme découvre des indices qui le conduisent vers un restaurant de la chaîne américaine Chick-fil-A. Il contacte alors l’établissement, mais celui-ci lui assure que l’argent ne lui appartient pas. Ne sachant plus vers qui se tourner, il décide finalement de remettre l’intégralité de la somme à la police. Les agents constatent alors qu’il ne manque pas un seul dollar ! L’enquête permet rapidement de comprendre ce qui s’est passé. Un technicien d’une entreprise sous-traitante avait tout simplement oublié les sacs après une intervention de maintenance sur le distributeur automatique. La banque a ainsi pu récupérer l’intégralité de son argent.

Et en France, pourrait-on garder cet argent ? Si une telle découverte se produisait en France, la première démarche serait de la signaler à la police ou à la gendarmerie, afin de permettre l'identification du propriétaire. Contrairement à une idée reçue, trouver de l’argent dans la rue ne signifie pas qu’il nous appartient. Il existe toutefois une règle méconnue : dans certaines communes, un objet trouvé et déposé auprès du service compétent peut être restitué à celui qui l’a découvert après un délai d’un an et un jour, si personne ne l’a réclamé.

Mais attention, ce délai n’est pas une règle nationale et ne signifie pas que l’on devient automatiquement propriétaire de l’argent. Même après sa restitution à celui qui l’a trouvé, le véritable propriétaire peut encore faire valoir ses droits.

Moralité : trouver une fortune ne suffit pas à en devenir propriétaire !