Main bionique : une avancée remboursée par la Sécurité sociale

Une prothèse de main bionique, capable d’être contrôlée directement par la pensée, est désormais accessible et remboursée par la Sécurité sociale.

Une véritable prouesse médicale est réalisée en France : une prothèse de main bionique, capable d’être contrôlée directement par la pensée, est désormais accessible et remboursée par la Sécurité sociale. Ce type d’innovation ouvre de nouvelles perspectives pour les patients amputés.

Cette prothèse révolutionnaire fonctionne grâce à un petit moteur relié à des capteurs positionnés sur le bras du patient. Ces capteurs détectent les impulsions nerveuses et les traduisent en mouvements précis de la main artificielle. L’ensemble permet au patient de contrôler la prothèse de façon naturelle, presque comme une main biologique.

L’intervention chirurgicale reste rare et complexe. Elle est réalisée à Nantes, à la clinique Jules Verne, par un chirurgien spécialisé. En France, seuls trois patients avaient jusqu’ici bénéficié de ce type de prothèse, en grande partie en raison de son coût élevé, dépassant 80 000 euros. Mais le remboursement par la Sécurité sociale change radicalement la donne, rendant cette technologie beaucoup plus accessible.

L’opération n’est toutefois pas ouverte à tous. Elle requiert que certains muscles et nerfs du bras soient en bon état afin d’assurer le branchement efficace de la prothèse et permettre un contrôle optimal par le cerveau. Les aptitudes psychologiques du patient sont également essentielles : motivation et patience sont indispensables, car la réussite de l’opération dépend largement de la rééducation post-opératoire. Cette rééducation est longue et rigoureuse, pouvant durer jusqu’à deux ans, le temps pour le patient d’apprendre à synchroniser ses pensées avec les mouvements de la main artificielle.

Avec le remboursement désormais effectif par la Sécurité sociale, cette technologie ne se limite plus à une élite de patients. Elle ouvre le champ des possibles pour de nombreuses personnes amputées, offrant l’espoir d’une autonomie retrouvée et d’une qualité de vie améliorée. Les spécialistes soulignent que cette avancée pourrait également accélérer le développement de nouvelles prothèses encore plus performantes dans les années à venir.