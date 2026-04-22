Céline Dion et Prince : une démo inédite dévoilée 35 ans après
Publié : 22 avril 2026 à 10h47 par Iris
Céline Dion et Prince refont parler d’eux avec la démo inédite de leur chanson "With This Tear". Dévoilée 35 ans après, cette version originale interprétée par Prince éclaire d’un jour nouveau cette collaboration rare et marquante de l’histoire de la musique.
L’actualité de Céline Dion et Prince connaît un nouvel éclairage avec la mise en ligne d’une démo inédite de With This Tear, chanson emblématique écrite par l’icône américaine pour la chanteuse québécoise. Dévoilée 35 ans après sa création, cette version originale interprétée par Prince permet de redécouvrir ce titre sous un angle plus intime.
À l’origine, cette collaboration entre Céline Dion et Prince remonte au début des années 90. En 1991, alors au sommet de sa carrière avec l’album Diamonds & Pearls, Prince découvre la voix de Céline Dion grâce au titre Beauty and the Beast. Séduit, il décide de lui écrire une chanson sur mesure. Ainsi naît With This Tear, intégrée en 1992 à l’album Céline Dion.
Longtemps restée dans l’ombre, la démo inédite dévoilée aujourd’hui met en lumière la sensibilité artistique de Prince. Portée par son falsetto caractéristique, cette version brute contraste avec l’interprétation plus orchestrée de Céline Dion. Elle offre un aperçu précieux du processus créatif de l’artiste américain, tout en renforçant la portée émotionnelle du morceau.
Une démo inédite qui éclaire Céline Dion et Prince
Cette démo inédite de Céline Dion et Prince n’est pas totalement inconnue des fans les plus avertis. Elle circulait déjà de manière officieuse, mais sa sortie officielle marque un événement symbolique, intervenant à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de Prince.
De son côté, Céline Dion a salué ce moment avec émotion, qualifiant With This Tear de « cadeau » qu’elle a toujours chéri. Cette déclaration souligne l’importance de cette collaboration dans son parcours, à une époque charnière de son ascension internationale.
Si le titre n’avait pas été exploité en single à l’époque, l’album Céline Dion avait rencontré un large succès, dépassant les 5 millions d’exemplaires vendus dans le monde. La ressortie de cette démo inédite contribue aujourd’hui à raviver l’intérêt autour de cette rencontre artistique unique entre Céline Dion et Prince.