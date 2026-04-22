Céline Dion et Prince : une démo inédite dévoilée 35 ans après

L’actualité de Céline Dion et Prince connaît un nouvel éclairage avec la mise en ligne d’une démo inédite de With This Tear, chanson emblématique écrite par l’icône américaine pour la chanteuse québécoise. Dévoilée 35 ans après sa création, cette version originale interprétée par Prince permet de redécouvrir ce titre sous un angle plus intime.

À l’origine, cette collaboration entre Céline Dion et Prince remonte au début des années 90. En 1991, alors au sommet de sa carrière avec l’album Diamonds & Pearls, Prince découvre la voix de Céline Dion grâce au titre Beauty and the Beast. Séduit, il décide de lui écrire une chanson sur mesure. Ainsi naît With This Tear, intégrée en 1992 à l’album Céline Dion.

Longtemps restée dans l’ombre, la démo inédite dévoilée aujourd’hui met en lumière la sensibilité artistique de Prince. Portée par son falsetto caractéristique, cette version brute contraste avec l’interprétation plus orchestrée de Céline Dion. Elle offre un aperçu précieux du processus créatif de l’artiste américain, tout en renforçant la portée émotionnelle du morceau.

Une démo inédite qui éclaire Céline Dion et Prince

Cette démo inédite de Céline Dion et Prince n’est pas totalement inconnue des fans les plus avertis. Elle circulait déjà de manière officieuse, mais sa sortie officielle marque un événement symbolique, intervenant à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de Prince.