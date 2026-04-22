Laura Pausini s’en prend au premier rang de son concert

Laura Pausini a suscité de nombreuses réactions après son intervention remarquée lors d’un concert au Pérou. En pleine performance à Lima, la chanteuse italienne a interrompu son show pour pointer du doigt le manque d’enthousiasme du public situé au premier rang, provoquant un moment de tension rapidement relayé sur les réseaux sociaux.

Face à elle, certains spectateurs restaient immobiles, sans chanter ni réagir, contrairement au reste de la salle. Une situation que Laura Pausini a jugée frustrante. « Ceux du premier rang paient cher mais ne connaissent pas les chansons », a-t-elle lancé, avant d’encourager ces fans à participer davantage : « Bougez vos lèvres ! ». Dans le même temps, elle a salué l’énergie du public situé plus loin, beaucoup plus impliqué selon elle.

Cette prise de parole spontanée de Laura Pausini a rapidement fait le tour d’internet. Les images, devenues virales, ont alimenté le débat autour du comportement des spectateurs en concert, notamment à l’ère des smartphones où filmer semble parfois primer sur l’expérience musicale.

Laura Pausini s’explique après la polémique

Consciente de l’ampleur prise par la séquence, Laura Pausini a tenu à clarifier ses propos sur Instagram. La chanteuse reconnaît avoir pu « mal s’exprimer », tout en assumant le fond de son message. Elle explique que voir des spectateurs silencieux au premier rang peut être « un peu triste » pour un artiste, surtout lorsque le reste du public chante avec enthousiasme.

Laura Pausini s’interroge également sur l’accès à ces places privilégiées. Selon elle, certains billets du premier rang pourraient être attribués à des invités plutôt qu’à de véritables fans, ce qui expliquerait ce manque d’engagement. Une hypothèse qui relance le débat sur la répartition des places lors des concerts.

Malgré la polémique, Laura Pausini insiste sur sa vision du spectacle vivant. Pour elle, un concert ne se limite pas à écouter : il s’agit aussi de partager une émotion, chanter et créer un lien avec l’artiste. Elle souligne d’ailleurs que l’énergie du public situé derrière l’a profondément touchée.

Cet épisode rappelle à quel point la relation entre artistes et public reste au cœur de l’expérience musicale, parfois avec des attentes différentes de part et d’autre de la scène.