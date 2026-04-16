Un homme remporte à Picasso, après une mise de 100 euros

C’est dans les salons parisiens de la maison de ventes Christie’s, mardi, qu’un événement caritatif d’envergure s’est tenu, au profit de la recherche contre la maladie d’Alzheimer.

Cette tombola internationale, lancée en décembre dernier, a mobilisé un large public à travers 152 pays. Au total, 120 000 billets ont été mis en vente au prix de 100 euros chacun. Le tirage au sort a eu lieu mardi, couronnant un ingénieur commercial parisien, inscrit seulement le week-end précédent. Sa participation tardive s’est finalement révélée décisive puisqu’il a remporté le premier prix.

Le lot principal n’était autre qu’une œuvre de Pablo Picasso : un portrait de Dora Maar réalisé en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale. Intitulée Tête de femme, cette gouache sur papier est estimée à 1,45 million d’euros, témoignant de la valeur exceptionnelle de cette pièce.

Au-delà du prestige du gain, l’opération a surtout permis de lever 12 millions d’euros. La somme sera reversée à la Fondation Recherche Alzheimer afin de financer ses programmes scientifiques en France et à l’étranger.

Ce format de tombola caritative n’en est pas à son coup d’essai. Les éditions précédentes, en 2013 et 2020, avaient déjà permis de soutenir d’autres causes. La première avait réuni environ 5 millions d’euros pour la rénovation de Tyr, ville libanaise classée au patrimoine mondial de l’Unesco. En 2020, 5,1 millions d’euros avaient été collectés au profit de l’ONG Care pour des programmes d’accès à l’eau et à l’hygiène dans des régions vulnérables.

Cette initiative illustre également le recours croissant à des formats innovants de collecte de fonds dans le monde de l’art. En associant la notoriété d’une maison de ventes internationale comme Christie’s et l’attrait d’une œuvre majeure de Picasso, les organisateurs ont réussi à mobiliser des donateurs dans le monde entier.