Une récompense offerte par Madonna pour retrouver ses costumes de scène volés à Coachella

La star y avait rejoint Sabrina Carpenter pour interpréter plusieurs titres emblématiques, dont Vogue et Like a Prayer. Une disparition qui ne passe évidemment pas inaperçue…

Un ensemble violet, composé d’un corset et d’une veste, disparu. Et pas n’importe lequel : il s’agit des tenues portées par Madonna lors de son apparition sur scène, le vendredi 17 avril, à la dernière édition du Coachella.

Des pièces vintages issue de la collection personnelle de Madonna

Une apparition surprise qui marquait son grand retour, quelques jours après l’annonce de son nouvel album attendu le 3 juillet : Confessions II.

Mais la fête a été gâchée par cette disparition. "Ce ne sont pas seulement des vêtements, ils font partie de mon histoire", a confié Madonna sur son compte Instagram. La star a également révélé que d’autres pièces issues de la même période avaient disparu.

"J’espère et je prie pour qu’une âme charitable retrouve ces pièces et me contacte", a-t-elle ajouté, précisant offrir "une récompense pour leur restitution en bon état".