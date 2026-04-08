Mentissa annonce « Enfants difficiles », un nouvel album disponible en juin

Mentissa annonce la date de sortie de son nouvel album Enfants difficiles, pour le 12 juin 2026. À travers une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, elle a également révélé la pochette du projet. Révélée dans The Voice, Mentissa s’était imposée avec son premier album La vingtaine, porté par des titres comme Et Bam ou Mamma Mia. Un projet devenu disque de platine et qui l’a installée comme une figure montante de la pop francophone. Trois ans plus tard, elle s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec ce deuxième opus.

Comme en témoignent ses deux premiers singles La vie qu’on mène et La chanson d’amour, Enfants difficiles devrait conserver la douceur mélancolique qui fait l’ADN de Mentissa, mêlée à un univers rythmé et dansant. Annoncé pour le printemps puis confirmé pour juin 2026, ce deuxième album s’inscrit entre maturité artistique, nouvelles sonorités et affirmation personnelle. Enfants difficiles pourrait bien confirmer Mentissa comme l’une des voix incontournables de la nouvelle pop francophone.

Mentissa sera en tournée à travers la France d’octobre à décembre 2026. La billetterie est déjà ouverte.