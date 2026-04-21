L’ex One Direction Zayn Malik hospitalisé, ses concerts annulés

Zayn Malik traverse une période compliquée. L’ancien membre de One Direction a été hospitalisé au moment même de la sortie de son nouvel album Konnakol, contraint d’annuler plusieurs concerts prévus au Royaume-Uni.

Depuis son lit d’hôpital, le chanteur de 33 ans a tenu à rassurer ses fans. Dans une story Instagram, il évoque une semaine difficile et explique être toujours en convalescence. « Je suis encore en train de me remettre », confie-t-il, sans toutefois préciser la nature de ses problèmes de santé.

Zayn Malik hospitalisé, contraint d’annuler

Cette hospitalisation de Zayn Malik a entraîné l’annulation d’une série d’événements liés à la sortie de Konnakol. Le chanteur devait se produire au Royaume-Uni pour promouvoir ce nouvel album, mais a dû renoncer à ces engagements pour raisons médicales.

Dans son message, l’artiste se dit « le cœur brisé » de ne pas pouvoir rencontrer son public. Il en profite pour remercier ses fans pour leur soutien, soulignant leur importance dans son parcours. « Je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans vous », écrit-il avec émotion.

Zayn Malik a également tenu à saluer le personnel hospitalier qui s’occupe de lui, évoquant médecins, infirmières et spécialistes. Parmi eux, il mentionne notamment un cardiologue, laissant entendre que son état de santé a nécessité une prise en charge approfondie.

Malgré cette situation, son nouvel album Konnakol est bien disponible. Ce projet marque une nouvelle étape dans sa carrière solo, amorcée après son départ de One Direction. Connu pour ses sonorités R&B et expérimentales, Zayn Malik continue d’explorer de nouvelles directions musicales.

La prochaine date de concert est pour l’instant maintenue au 12 mai à Manchester. Reste à savoir si le chanteur sera totalement rétabli d’ici là pour reprendre sa tournée.

En attendant, ses fans devront faire preuve de patience, tout en continuant de soutenir l’artiste dans cette période délicate.