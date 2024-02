Moutarde Man, un jeu 100% made in Bourgogne

« Derrière chaque héros, un pot de moutarde ! ». C’est pour un événement jeu-vidéo organisé à la cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon que Johnny Humberset a développé Moutarde Man, un jeu évidemment 100% local.

Vibration : comment joue-t-on à Moutarde Man ?

JH : C’est un peu comme Pac-Man, c'est-à-dire une petite boule jaune qui doit avancer dans un labyrinthe et éviter les fantômes. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que vous êtes un pot de moutarde dans un labyrinthe, qui doit ramasser des graines de moutarde, et doit éviter des bouteilles de ketchup (rires). Les graines récupérées sont transformées en points. C'est fait pour être joué par tout le monde de toutes les générations.

On a beaucoup rigolé sur le concept. Je vais du jeu vidéo aussi pour rire parce qu'on passe beaucoup de temps à développer c'est à dire avoir les mains dans l'informatique donc on rigole pas beaucoup !

Vibration : il se télécharge où ?

JH : En 2024, jouer à un jeu Game Boy c'est un peu compliqué pour le commun des mortels voire les jeunes générations qui n'ont pas forcément connu la console. Vous pouvez toujours y jouer sur Game Boy si vous avez le matériel pour. En revanche on peut également y jouer soit sur ordinateur soit sur smartphone. Il suffit d'aller sur mon site.

Je ne le vends pas en cartouche pour des questions de droits, mais vous avez aujourd’hui des cartouches qui permettent d’y mettre des jeux.

Vous pouvez aussi participer au concours sur mon site (jusqu’au 29 février) et si vous faites le meilleur score, vous gagnerez la seule cartouche de Moutarde Man dans le monde. Elle sera collector (rires).

Vibration : vous travaillez sur d’autres projets ?

JH : J’ai déjà sorti Dijon Game Boy, le premier jeu où on peut découvrir une ville sur Game Boy. Découvrir une ville ça ne s'était jamais fait, ça a été le premier. Donc Dijon c'est devenu la première ville visitable sur Game Boy au monde finalement. Et par la suite j'ai aussi participé à des ateliers dans les bibliothèques de la ville, où en fait on a développé avec les enfants… La ville de Dôle semble, elle, intéressée pour un projet aussi sur la ville, d’un point de vue patrimoniale.