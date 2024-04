La Chronique ciné d’Iris du 1er mai : "The Fall Guy", "Jusqu’au bout du monde", "Un p’tit truc en plus", on vous aide à choisir

"Jusqu’au bout du monde", "The Fall Guy", "Un p’tit truc en plus", au cinéma le 1er mai.

Vous vous souvenez de la série des années 80, L’homme qui tombe à pique ?

Aujourd’hui son adaptation sort au cinéma The Fall Guy, par le réalisateur de Bullet Train ou Deadpool 2, avec Ryan Gosling et Emily Blunt.

L’histoire d’un cascadeur rangé des voitures après un terrible accident qui va devoir reprendre du service quand on lui demande d’enquêter sur la disparition de la vedette principale du film sur lequel il est engagé.

Autant vous le dire tout de suite, si vous êtes nostalgique de la série, vous risquez d’être un peu déçus. On passe tout de même un très bon moment... Parce qu’après un démarrage un peu laborieux, The Fall Guy déploie le catalogue de toutes les cascades possibles au cinéma, rythmé par un scénario très fun à défaut d’être original, le tout porté par Ryan Gosling et Aaron Taylor Jonson, parfaits.