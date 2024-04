Taylor Swift : Déjà un record d’écoutes pour son nouvel album

L’hégémonie de Taylor Swift dans le paysage musical se poursuit. Cinq jour seulement après sa sortie, son 11ème album intitulé "The Tortured Poets Department" est devenu le disque le plus streamé sur la plateforme Spotify en une semaine avec plus d’un milliard d’écoutes. Vendredi dernier, il avait déjà explosé les scores avec 300 millions d’écoutes en 24h.

Très attendu par les "Swifties", le dernier album de la chanteuse de 34 ans est composé de plus de 30 titres avec de belles collaborations comme celles avec Post Malone et Florence and the Machine. Un album en partie inspiré par sa rupture avec l’acteur britannique Joe Alwyn.

Taylor Swift règne sans commune mesure sur l’industrie musicale mondiale. Celle qui a commencé dans la country avant de prendre un virage pop au fil des années a été sacrée personnalité de l’année 2023 par le prestigieux magazine Time. Elle est devenue récemment la première artiste milliardaire uniquement grâce aux revenus de sa musique. Sa tournée The Eras Tour, composée de 152 dates et qui passera par Paris et Lyon en mai et juin, est en passe de devenir la plus lucrative de l’histoire. Quatre de ses dix albums (Fearless, 1989, Folklore, Midnights) ont été sacrés « Album de l’année » aux Grammy Awards, un record que The Tortured Poets Department pourrait encore améliorer l’an prochain.