VIDÉO. Slimane : "On a une prestation qui sort du lot à l’Eurovision"

"On se met en mode brunch Slimane ?". Dans une ambiance décontractée, celui qui représentera la France à l’Eurovision se fond dans le décor instauré par Albanne et Théo. L’occasion de faire plus ample connaissance et de s’offrir un petit moment de répit dans cet agenda ultra chargé. Et les questions fusent.

"C’est quoi ton lien avec la mode ?". "J’aime particulièrement la mode, je ne sais pas si elle m’aime, sourit-il, mais j’aime m’y intéresser. S’habiller, c’est une manière de s’exprimer", développe le chanteur de 34 ans. Quand on lui demande la destination de ses vacances cet été, ce sera Marrakech et le sud de la France vers Cannes. "J’y allais tout le temps quand j’étais petit". La chanson qu’il écoute en boucle en ce moment ? "Monstre, d’Annabel".

Sa prestation à l’Eurovision ne passera pas inaperçue

Les présentations sont faites. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Dans 3 semaines, Slimane sera en Suède à Malmö, pour défendre son titre "Mon amour", étendard de la France à l’Eurovision. Et tenter de décrocher un deuxième sacre, 47 ans après celui de Marie Myriam.

Cette année sera-t-elle enfin la bonne ? Slimane promet de ne pas passer inaperçu. "Je me retrouve avec la seule balade de l’Eurovision. Et ce que je proposerai sur scène avec la direction artistique sera en total désaccord avec le reste. Je pense qu’on a une prestation qui sort du lot", insiste-t-il.

D’autant plus que l’artiste a mis une partie de lui dans ce titre déjà Disque d’or, puisqu’il s’inspire d’une rupture amoureuse. Il y a-t-il un aspect thérapeutique à la chanter en boucle ? (Il sourit). "J’essaie d’en garder un peu pour ne pas tout guérir et éviter de ne plus la chanter comme il le faudrait".

Récemment, une version retravaillée plus dansante a été publiée par le candidat français. Explications. "L’organisation demande à chaque artiste de faire une reprise de leur propre chanson et comme la mienne était déjà une version acoustique, on est allé dans le sens contraire. C’était super à faire !". Et d’ajouter. "Elle garde l’intention de base et sa nostalgie, je suis très fier de ça".

Une carrière d’acteur pour Slimane ?

L’Eurovision comme fil conducteur de cette année 2024, mais pas que. En parallèle, Slimane poursuit sa tournée "Cupidon Tour" entamée en novembre dernier. Il passera d’ailleurs par Orléans le 26/10 et le 10/11, Tours le 08/11, Angers le 23/11 et Le Mans le 28/11. Fort de son succès, deux nouvelles dates à Bercy ont même été ajoutées les 8 et 9 janvier 2025.

Il y également la préparation du nouvel album de Lara Fabian, dont le premier morceau "Ta peine" a été dévoilé en février dernier. Enfin, Slimane est aussi très sollicité… par le cinéma ! Dans la peau d'un handicapé dans le film "Break" en 2018 et plus récemment dans son propre rôle dans la série "Jusqu’ici tout va bien" de Nawell Madani sur Netflix, l’ex-vainqueur de The Voice n’est pas indifférent aux appels du pied du 7ème art. "On me propose vraiment beaucoup de projets mais comme je suis en tournée toute l’année je manque de temps. Je pense aussi que j’ai envie d’un rôle qui me bouleverse. Il faut que l’histoire me parle, que je puisse m’accrocher à des choses qui me paraissent familières".

L’Eurovision, la tournée, les projets annexes… Et le Tour Vibration dans tout ça ? "Si je peux être là ce serait avec grand plaisir !". Après Orléans en 2016 et Romorantin l’an dernier, on croise les doigts pour cette année !