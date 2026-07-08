Ce tube rétrogradé après de fausses écoutes

Le succès fulgurant de Malcolm Todd prend une tournure inattendue. Son titre Earrings, devenu l'un des morceaux les plus écoutés de ces derniers mois grâce à son immense popularité sur les réseaux sociaux, a brièvement atteint la première place du classement américain d’une célèbre plateforme de streaming... avant d'en être délogé.

En cause : des écoutes artificielles détectées par la plateforme.

Des centaines de milliers de faux streams supprimés

Selon une enquête publiée par Wired, les chiffres d'écoute d'Earrings auraient été artificiellement gonflés afin d'influencer des marchés de prédictions portant sur les classements musicaux américains.

Le morceau aurait connu une hausse anormale de près de 70 % de ses écoutes en seulement 24 heures. Une évolution jugée statistiquement improbable par plusieurs spécialistes interrogés dans l'enquête.

Après analyse, la plateforme a supprimé environ 500 000 écoutes frauduleuses du titre aux États-Unis. Ces streams auraient été générés par des réseaux de bots destinés à augmenter artificiellement la popularité du morceau.

Conséquence immédiate : Earrings est passé de la première à la quatrième place du classement américain.

La plateforme rappelle qu’elle lutte en permanence contre ce type de pratiques et qu'elle ne verse aucune rémunération liée aux écoutes identifiées comme frauduleuses.

Aucun élément ne permet toutefois d'affirmer que Malcolm Todd ou son équipe aient participé à cette manipulation. Plusieurs médias spécialisés soulignent au contraire qu'aucune preuve ne relie directement l'artiste à cette affaire.

Cette polémique intervient alors que les marchés de prédictions liés à l'industrie musicale connaissent un essor important. Certains permettent en effet de miser sur les futurs numéros un des classements, alimentant les inquiétudes autour d'éventuelles tentatives de manipulation des statistiques de streaming.

Malgré cet épisode, Earrings demeure l'un des plus gros succès de l'année pour Malcolm Todd. Porté par cette visibilité, le chanteur américain a récemment publié son deuxième album, Do That Again, qui s'est hissé dans le Top 5 des ventes aux États-Unis.