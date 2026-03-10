Ne fuyez plus le soleil : ce que révèle une étude suédoise

Une nouvelle étude suédoise nous invite à ne plus fuir systématiquement le soleil.

Chaque printemps, nombreux sont ceux qui se précipitent pour profiter des premiers rayons de soleil, malgré les campagnes de prévention qui ont longtemps insisté sur le fait qu’il fallait s’en protéger à tout prix. Pourtant, une nouvelle étude suédoise invite à revoir cette approche et à ne plus fuir systématiquement le soleil.

Menée par le Karolinska Institute entre 1990 et 2010, l’étude a suivi 29 518 femmes âgées de 25 à 64 ans au démarrage. Les participantes ont renseigné leurs habitudes d’exposition solaire, réparties en trois catégories : évitement actif, exposition modérée et exposition fréquente. L’objectif était d’analyser l’impact de ces comportements sur la santé globale et la longévité.

Les résultats sont frappants. Les femmes qui fuyaient systématiquement le soleil présentaient une surmortalité significative. Plus étonnant encore, les non-fumeuses évitant le soleil affichaient une espérance de vie similaire à celle des fumeuses exposées de manière importante aux rayons ultraviolets. Les risques cardiovasculaires étaient également plus élevés : infarctus, accidents vasculaires cérébraux ou insuffisance cardiaque touchaient davantage celles qui se privaient de lumière solaire.

Les chercheurs attribuent ces effets en grande partie à la vitamine D, produite naturellement par la peau sous l’action des rayons UV. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé cardiovasculaire et osseuse, ainsi que dans le renforcement du système immunitaire. Une exposition modérée au soleil permet donc de bénéficier de ses bienfaits sans les risques liés à une exposition excessive.

Cette étude ne remet pas en question l’importance de la prévention contre les coups de soleil ou le cancer de la peau. Il s’agit plutôt de trouver un juste équilibre : profiter du soleil de manière régulière et modérée, tout en utilisant une protection adaptée, comme la crème solaire et le port de vêtements protecteurs lorsque les rayons sont trop intenses.