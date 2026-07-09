Nos idées sorties pour le week-end du 10 au 12 juillet

De nombreux rendez-vous sont à prévoir pour ce week-end, avec des festivités qui vont même se poursuivre jusqu'au 14 juillet.

Plusieurs festivals ce week-end encore, avec tout d’abord le Cocorico Electro Festival. La crème de la crème de l’électro est attendue jusqu’à dimanche au château de la Ferté Saint Aubin. Au programme : Bob Sinclar, Trinix, Petit Biscuit ou encore Cassius.

Au Domaine de Candé à Monts en Indre-et-Loire, découvrez le festival Terres du Son. A partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, les concerts vont s’enchaîner. Julien Doré, Helena, Kungs, Mosimann, mais aussi Superbus, Skip The Use, ou encore Ofenbach sont annoncés.

Un rendez-vous immanquable à La Rochelle ! Les Francofolies démarrent ce vendredi. Jusqu’à mardi, de nombreux artistes vont se succéder. Parmi eux : Héléna, Louane, Gims ou encore Aya Nakamura.

Dans le Nord, Les Nuits Secrètes vont rythmer le week-end également. Mika, Bigflo et Oli, Disiz ou encore Mosimann sont au programme.

Concert évènement au Stade de France : The Weeknd est en tournée, avec 4 dates exceptionnelles à Paris. L’artiste canadien défendra son 6ème album : Hurry Up Tomorrow.

Après Tours la semaine dernière, les fans de pop culture ont rendez-vous à Paris pour l’évènement annuel dédié à la Pop Culture : la Japan Expo. Jusqu’à dimanche, plusieurs centaines de milliers de visiteurs sont attendus au parc des expositions de Paris Nord Villepinte.

Du nouveau au Parc Asterix ! Un spectacle nocturne inédit mêlant drones, jets d'eau, projections et feux d'artifice est à découvrir dès ce samedi. Ce spectacle, qui réunit notamment plus de 370 drones, est à voir jusqu’au 30 août.

La coupe du monde d’Esport se tient à Paris… Depuis lundi et jusqu’au 23 août, le plus grand rendez-vous mondial du gaming est donné Porte de Versailles à Paris. Les meilleurs jeux, et les meilleurs joueurs et clubs seront réunis. Plus de 2000 joueurs vont s’affronter sur 25 tournois.