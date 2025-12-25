Nos idées sorties pour le week-end du 26 au 28 décembre

De nombreuses idées sorties sont à prévoir ce week-end, mais aussi pendant ces vacances scolaires. Voici une liste non exhaustive.

Les vacances d’hiver sont l’occasion idéale pour découvrir de nouvelles activités et profiter pleinement de la magie de Paris. Parmi les expériences incontournables, la plus grande patinoire indoor du monde vous attend au Grand Palais. S’étendant sur une surface impressionnante de 2 700 m², cette patinoire accueille aussi bien les débutants que les passionnés ou les simples curieux souhaitant s’essayer aux joies de la glisse. Le cadre est tout simplement majestueux : le jour, les visiteurs peuvent admirer l’architecture du Grand Palais tout en patinant, et le soir, l’ambiance change grâce aux DJ sets qui accompagnent les nocturnes de 20h à 2h du matin. Une expérience unique qui transforme le patinage en véritable spectacle lumineux et musical.

Toujours à Paris, c’est le dernier week-end pour profiter de Noël à la Villette. Cette année, un nouveau village de Noël inspiré de la Suisse a été installé depuis le début des fêtes, proposant un marché réunissant plus de 100 chalets d’artisans et de chalets gourmands. Les visiteurs peuvent également profiter de nombreuses attractions, comme une grande roue offrant une vue panoramique sur le parc et une patinoire pour les amateurs de glisse. Pour ceux qui préfèrent les ambiances plus locales, plusieurs villes de région, telles qu’Angers, Tours, Orléans ou Le Mans, proposent elles aussi leurs marchés de Noël, derniers rendez-vous festifs avant la fin des vacances.

Pour les amateurs de spectacles et d’expériences originales, le festival du Musée des Arts Forains, intitulé le Festival du Merveilleux, ouvre ses portes ce vendredi. Ce festival mêle attractions historiques, spectacles de danse, automates, scènes musicales et ambiance foraine rétro, promettant un véritable voyage dans le temps et l’imaginaire. Jusqu’au 4 janvier, 4 000 visiteurs sont attendus chaque jour pour découvrir ce rendez-vous exceptionnel.

Enfin, pour une activité insolite et féerique, le Château de Fontainebleau propose un spectacle unique en son genre. Le Duo Diapason s’associe à l’un des derniers lanternistes au monde pour présenter des projections lumineuses du XIXe siècle accompagnées de contes visuels et animés. Conteurs et comédiens vous plongent dans l’univers féérique d’Alice au pays des merveilles et d’autres contes enchanteurs, offrant une expérience immersive hors du commun.