Nos idées sorties pour le week-end du 30 janvier au 1er février

Des idées sorties pour ce week-end ? Voici une liste non exhaustive d'évènements à découvrir du 30 janvier au 1er février.

Nora Hamzawi est au Palais des Congrès de Tours ce samedi soir. L’humoriste nous parle de son couple, de la parentalité ou du monde qui nous entoure, avec un humour toujours aussi grinçant ! Côté spectacle également, vos enfants seront ravis de découvrir ou redécouvrir Chantal Goya sur la scène du Zénith d’Orléans samedi soir.

Une info qui va vous faire plaisir si vous avez manqué Gims en concert, vous pourrez vous rattraper ce weekend à l’hippodrome de Paris-Vincennes. A l’occasion du Prix d’Amérique Festival, il donnera un concert exceptionnel dimanche. Le festival est surtout un moment dédié aux meilleures courses de trot attelé au monde, mais aussi des shows équestres, des food courts, et des animations pour enfants.

On reste à Paris avec un tout nouveau spectacle immersif qui débute ce vendredi soir : L’Odyssée Céleste sera projetée à l’église Saint-Eustache. Une expérience immersive en 3D transforme les voûtes du monument parisien. Il est présenté comme le premier spectacle européen intégralement projeté en 3D dans un monument historique.

Le week-end marqué également par les Nuits de la lecture, partout en France. Des milliers d’évènements sont organisés pour promouvoir la lecture.

Les fans d’athlétisme ont rendez-vous à l’Accor Arena puisque c'est le retour du Meeting de Paris Indoor. Cette compétition majeure réunit les meilleurs athlètes français et internationaux pour un spectacle exceptionnel à ne pas manquer. Rendez-vous ce dimanche, dès 15h.