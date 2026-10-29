Nos idées sorties pour le week-end du 30 octobre au 1er novembre

Chaque semaine, la rédaction vous dresse une liste non exhaustive d'idées sorties. Voici ce que vous réserve ce week-end du 30 octobre au 1er novembre 2026.

Spectacles et concerts au programme de ce week-end. A commencer ce jeudi soir par le spectacle de Malik Bentalha au CO’Met d’Orléans. Il sera vendredi au Palais des Congrès de Tours. L’humoriste est en tournée avec son spectacle « Nouveau monde ». Ce vendredi, le Zénith d’Orléans accueille Vanessa Paradis, de retour sur scène avec son dernier album « Le Retour des Beaux Jours ».

À Bourges se tient ce week-end le salon Vins et Gastronomie, et son salon du chocolat. Rendez-vous au Pavillon d’Auron, où près de 110 exposants vous attendent jusqu’à dimanche.

Les gourmands ont également rendez-vous à Paris, Porte de Versailles, pour le Salon du Chocolat. Près de 100 000 visiteurs sont attendus tout le week-end pour ce rendez-vous incontournable de la gastronomie.

Hello Kitty s’installe à Paris. Le célèbre chat japonais a le droit à sa propre exposition à la Galerie Joseph, à Paris. Une expérience immersive mêlant installations lumineuses, jeux interactifs, musique et créations personnalisées sera proposée aux visiteurs.

Coup d’envoi ce samedi du Paris Masters 2026 à la Plenitude Arena. Jusqu’au 8 novembre, les meilleurs joueurs de tennis sont attendus pour ce tournoi indoor, qui s’accompagnera d’animations et notamment de show lumineux.

Dernier weekend pour profiter des animations d’Halloween, notamment à Disneyland Paris et au Futuroscope. Ces parcs clôtureront leurs évènements dédiés à cette fête ce dimanche. Même chose à Terra Botanica près d’Angers, où pour rappel, des animations pour toutes la famille sont programmées. Découvrez également à la nuit tombée Terra Nocta, un parcours nocturne, son et lumières. Dernière représentation ce samedi soir.