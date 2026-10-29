Nos idées sorties pour le week-end du 30 octobre au 1er novembre
Publié : 29 octobre 2026 à 12h00 par La rédaction
Chaque semaine, la rédaction vous dresse une liste non exhaustive d'idées sorties. Voici ce que vous réserve ce week-end du 30 octobre au 1er novembre 2026.
Spectacles et concerts au programme de ce week-end. A commencer ce jeudi soir par le spectacle de Malik Bentalha au CO’Met d’Orléans. Il sera vendredi au Palais des Congrès de Tours. L’humoriste est en tournée avec son spectacle « Nouveau monde ». Ce vendredi, le Zénith d’Orléans accueille Vanessa Paradis, de retour sur scène avec son dernier album « Le Retour des Beaux Jours ».
À Bourges se tient ce week-end le salon Vins et Gastronomie, et son salon du chocolat. Rendez-vous au Pavillon d’Auron, où près de 110 exposants vous attendent jusqu’à dimanche.
Les gourmands ont également rendez-vous à Paris, Porte de Versailles, pour le Salon du Chocolat. Près de 100 000 visiteurs sont attendus tout le week-end pour ce rendez-vous incontournable de la gastronomie.
Hello Kitty s’installe à Paris. Le célèbre chat japonais a le droit à sa propre exposition à la Galerie Joseph, à Paris. Une expérience immersive mêlant installations lumineuses, jeux interactifs, musique et créations personnalisées sera proposée aux visiteurs.
Coup d’envoi ce samedi du Paris Masters 2026 à la Plenitude Arena. Jusqu’au 8 novembre, les meilleurs joueurs de tennis sont attendus pour ce tournoi indoor, qui s’accompagnera d’animations et notamment de show lumineux.
Dernier weekend pour profiter des animations d’Halloween, notamment à Disneyland Paris et au Futuroscope. Ces parcs clôtureront leurs évènements dédiés à cette fête ce dimanche. Même chose à Terra Botanica près d’Angers, où pour rappel, des animations pour toutes la famille sont programmées. Découvrez également à la nuit tombée Terra Nocta, un parcours nocturne, son et lumières. Dernière représentation ce samedi soir.
Enfin en région parisienne, deux évènements sont organisés ce samedi soir pour Halloween : une Murder Party au musée de l’Air et de l’Espace au Bourget… Le musée ouvre ses portes en nocturne pour permettre aux détectives en herbe de résoudre un Cluedo géant. Au Musée Rodin, soirée spéciale « bienvenue en enfer ». Un parcours immersif à la rencontre des fantômes du musée vous est proposé.