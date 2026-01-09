Nos idées sorties pour le week-end du 9 au 11 janvier

En panne d'idées sorties pour ce week-end du 9 au 11 janvier 2026 ? Voici une liste non exhaustive d'évènements programmés.

Retour en salles ce week-end, avec pas mal de spectacles à découvrir en région. A commencer par le One Man de Jarry, « Bonhomme », à voir au Palais des Congrès de Tours ce vendredi et samedi soir, ou Elie Semoun, au même endroit, salle Ronsard vendredi soir.

On reste à Tours avec ce concept de concert qui séduit de plus en plus de spectateurs : le Candlelight fait escale au Palais des Congrès samedi soir avec à l’honneur, le groupe Coldplay. Les titres du groupe sont repris en version classique, dans une ambiance immersive et intimiste. Les lieux sont éclairés à la bougie. Présent dans plus de 150 villes à travers le monde, Candlelight a enchanté des millions de spectateurs depuis son lancement.

Une bonne idée sortie à faire avec les enfants. Ça se passe au Science Expériences à Bercy-Village, à Paris. À la croisée des chemins entre parc d’attractions et musée scientifique, Science Expériences aborde la science sous le prisme du divertissement, avec pour vocation d’étonner, de s’amuser, tout en se cultivant, au travers de moyens immersifs et innovants comme la réalité virtuelle, ou le vidéo mapping.

On reste à Paris, avec un bon plan vintage ce week-end : Emmaüs Alternatives organise sa première vente au kilo de l’année à la Halle des Blancs Manteaux dans le 4ème arrondissement. Vêtements, accessoires, CD, DVD, vinyles et livres seront en vente. Les vêtements seront au prix de 12 euros le kilo. Et c’est pour la bonne cause !

Ce vendredi soir, Martine Patine à Boom Boom Villette. Direction Paris pour une soirée Roller Disco Fever. Patiner sur les meilleurs sons DJ. C’est ouvert jusqu’à 1h30 du matin. Il faut réserver son créneau de patinage en amont !