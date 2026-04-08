Olivia Rodrigo annonce son single « Drop Dead » et ouvre une nouvelle page dans sa carrière

Le nouveau single Drop Dead d’Olivia Rodrygo sortira le 17 avril 2026, et il s’agira du premier extrait de son troisième album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Une annonce faite directement sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un visuel inédit.

Avant même l’annonce officielle, Olivia Rodrigo avait lancé une campagne énigmatique disséminant des cadenas roses dans plusieurs villes du monde. Les fans ont rapidement reconstitué le message « April 17 drop dead ». Une phrase fractionnée sur les différents cadenas révélant ainsi la date et le nom du single.

Après les succès planétaires de SOUR et GUTS, ce single ouvre une nouvelle ère dans la carrière de la chanteuse introduisant l’album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, attendu le 12 juin 2026. Un troisième opus qui devrait explorer des thèmes plus romantiques, toujours teintés de mélancolie, dans la continuité de son univers.