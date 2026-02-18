Tayc rêve de rejoindre les Enfoirés : « Ce serait une consécration dans ma carrière »

Tayc ne cache pas son envie de rejoindre un jour la grande troupe des Enfoirés. « On ne m'a pas encore appelé, mais ça serait un honneur pour moi. Partager la scène avec autant d'artistes reconnus, ça serait incroyable. Ça serait même une consécration dans ma carrière », a-t-il confié à Télé Loisirs. Un rêve qu'il espère voir se réaliser prochainement grâce à aux nouvelles étapes de sa carrière.

En attendant, la 37e édition du concert des Enfoirés pour les Restos du Cœur sera diffusée le vendredi 27 février sur TF1. Comme chaque année, la troupe, déjà formée par une cinquantaine d'artistes en tout genre, a accueilli de nouveaux visages : les chanteuses Marine, Helena et Styleto, l'humoriste Jarry et la violoniste Esther Abrami.

Si Tayc n'est pas encore dans la liste des Enfoirés, il sera néanmoins très bientôt toutes les semaines à la télévision. Dès le 28 février, il investira le fauteuil de coach de la 15e saison de The Voice aux côtés d'Amel Bent, Lara Fabian et Florent Pagny.

En pause dans sa production musicale, Tayc prépare également son retour discographique. Son deuxième album JoŸa sera disponible le 15 mai 2026. De quoi patienter avant, qui sait, de le voir un jour parmi les Enfoirés.