OVNI : Trump promet la transparence… mais jusqu’où ?

Donald Trump a récemment annoncé son intention d’ordonner aux agences fédérales américaines de publier les dossiers gouvernementaux relatifs aux extraterrestres et aux OVNI.

Cette déclaration survient peu après une interview décontractée de Barack Obama, qui avait assuré, sur un ton humoristique, que les extraterrestres existaient bel et bien. L’annonce de Trump relance donc le débat sur la possibilité de révélations officielles sur des phénomènes jusque-là enveloppés de secret.

La promesse de transparence suscite naturellement l’enthousiasme, mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il vraiment s’attendre à des révélations spectaculaires ? Les lois et règles de classification américaine limitent fortement ce que le président peut réellement rendre public. En effet, selon l’Executive Order 13 526, les documents classifiés ne peuvent être déclassifiés que s’ils ne mettent pas en danger la sécurité nationale.

Cette limite n’est pas uniquement symbolique : même le président des États-Unis n’a pas le pouvoir absolu. Les agences fédérales comme la CIA, le Pentagone ou la NSA disposent d’un droit légal de refus si elles estiment que la publication d’un document pourrait compromettre la sécurité ou révéler des secrets sensibles. En pratique, cela signifie que les rapports rendus publics se limiteront probablement à des observations aériennes inexpliquées ou à des phénomènes inhabituels, sans jamais divulguer d’informations militaires, technologiques ou stratégiques.

Ainsi, si la population et les passionnés d’OVNI espèrent des révélations fracassantes sur la vie extraterrestre, la réalité sera beaucoup plus prudente. Les documents déclassifiés permettront peut-être d’obtenir un meilleur aperçu de certaines observations, mais ils ne constitueront pas une preuve irréfutable de l’existence d’extraterrestres.

En conclusion, la barrière de la classification est juridiquement solide et reste inviolable, même pour un président ambitieux comme Donald Trump. Les promesses de transparence sont donc surtout symboliques, visant à apaiser la curiosité du public et à montrer une volonté de clarification, sans remettre en cause les secrets stratégiques des États-Unis. Les amateurs d’OVNI devront donc continuer à observer les cieux… avec patience.