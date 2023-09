Participez à la Captain Race, la course de toues sur la Loire !

Reproduites à l’échelle 1/100, ces toues sont un clin d’oeil à celles qui naviguaient à l’époque pour du transport de marchandises. Ce 24 septembre dès 11h, elles seront 15.000 à flotter sur le fleuve depuis le Quai Saint Augustin, pour une arrivée 500 mètres plus bas, au pied du Pont Georges V.

C’est une course insolite et typique de la région. Le dimanche 24 septembre prochain à Orléans, la Captain Race aura lieu à l’occasion du festival de Loire. Écologique et respectueuse de l’environnement, cette course de toues en bois (des bateaux typiques de la Loire) promet un grand moment de divertissement.

Et bonne nouvelle : il est possible de participer à ce défi aussi décalé que stimulant ! Devenez “Captain” en achetant un numéro rattaché à l’un des bateaux pour seulement 3€. La course risque d’être très animée, puisque de nombreux lots sont à gagner : voiture Citroën AMI, Macbook, Cook expert Magimix…

En plus de son aspect environnemental, la Captain Race s’engage d’un point de vue sociétal. Tous les bénéfices de l’évènement seront reversés aux associations soutenues par le club Rotary Reflets de Loire. Alors n’attendez plus et réservez votre toue !