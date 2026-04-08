Pierre de Maere dévoile la sortie d’un nouveau single accompagné d’un clip

Sur ses réseaux sociaux, le chanteur Belge Pierre de Maere a officialisé la nouvelle, son single Je pense à vous sortira le 15 avril, accompagné d’un clip. Il a publié un teaser de quelques secondes, dans lequel on voit des pieds faire des claquettes accompagnées de la voix de l’artiste. Ce court indice laisse présager un choix musical audacieux pour ce retour.

Depuis le succès de son premier album Regarde-moi, Pierre de Maere s’est imposé comme l’une des nouvelles figures de la pop francophone. Porté par le tube Un jour je marierai un ange, certifié disque de diamant, il a enchaîné récompenses et succès, dont une Victoire de la Musique en 2023.

Ce nouveau single pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère. Ces derniers mois, plusieurs indices ont laissé penser que le chanteur travaille activement sur un deuxième album. Je pense à vous pourrait donc être le premier extrait d’un projet à venir.

Entre pop, influences théâtrales et esthétique assumée, Pierre de Maere s’est construit un univers à part dans le paysage musical francophone. Avec ce nouveau titre, l’artiste devrait continuer à explorer cette identité artistique unique tout en surprenant son public.