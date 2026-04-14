Lifebloom : un fauteuil révolutionnaire bientôt industrialisé

L'entreprise Lifebloom développe un dispositif inédit : un fauteuil exosquelette connecté capable de redonner la position debout et une forme de marche assistée à des personnes en fauteuil roulant.

Une start-up française attire l’attention depuis quelques jours grâce à une innovation qui pourrait transformer la vie de nombreuses personnes en situation de handicap moteur. Le principe d "Oxilio" repose sur une technologie d’assistance mécanique avancée. Concrètement, l’appareil soulève le corps de l’utilisateur et réduit jusqu’à 80 % du poids supporté, facilitant ainsi la mise en position verticale. Le système est conçu pour stabiliser la personne par un soutien au niveau du bassin, tout en libérant les mains. Cette configuration permet non seulement de se déplacer debout de manière assistée, mais aussi d’effectuer certaines actions du quotidien sans contrainte, comme interagir avec des objets à hauteur ou engager une conversation face à face dans une posture naturelle.

Lifebloom se positionne ainsi à la croisée de la robotique médicale et des technologies d’assistance à la mobilité. L’objectif affiché est clair : redonner de l’autonomie et améliorer la qualité de vie des utilisateurs, en allant au-delà des fauteuils roulants traditionnels.

Sur le plan financier, la start-up vient de franchir une étape importante. Elle a levé 6 millions d’euros en capital auprès d’investisseurs, auxquels s’ajoute une aide publique de 2 millions d’euros dans le cadre du plan France 2030. Ce soutien témoigne de l’intérêt des pouvoirs publics pour les innovations liées à la santé et au handicap, considérées comme stratégiques pour les prochaines années.

Selon son calendrier actuel, le premier modèle de ce fauteuil exosquelette devrait sortir de son site d’assemblage en septembre prochain, marquant une phase cruciale de passage du prototype à la production.

Le fondateur de Lifebloom nourrit également une ambition forte sur le plan social : obtenir un remboursement de l’appareil par la Sécurité sociale. Un tel objectif, s’il était atteint, permettrait une diffusion beaucoup plus large de la technologie et un accès facilité pour les patients concernés.