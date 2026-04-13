Retrouvailles entre David Guetta et Sia avec un nouveau tube
Publié : 11h42 par Elodie Quesnel
David Guetta et Sia pourraient faire de nouveau danser la planète avec leur nouevau single "Awake Tonight"
Alors qu’il a enflammé la scène du festival Coachella, en Californie, ce week-end du 11 avril, David Guetta ne compte pas s’arrêter là et veut continuer de faire danser la planète dans les mois à venir. Après une collaboration avec Jennifer Lopez, le DJ français retrouve la chanteuse australienne Sia.
Il s’agit déjà de leur 13e collaboration. Quinze ans après le tube planétaire Titanium, le duo dévoile Awake Tonight, un titre dance aux sonorités inspirées des années 2000.
Aux manettes de ce nouveau single, on retrouve Afrojack, qui l’avait d’ailleurs présenté pour la première fois en live lors de l’Ultra Music Festival Miami.
Une tournée qui s'achèvera au Stade de France en juin
David Guetta est en tournée aux quatre coins du monde depuis près de trois ans… et s’apprête à conclure en beauté. Le DJ français donnera un ultime show le 13 juin prochain, au Stade de France, à Paris.
Baptisé The Ultimate Monolith Show, ce concert s’annonce comme une véritable claque visuelle et sonore.
Pour lancer la soirée, Black Coffee sera aux platines en première partie. Et ce n’est peut-être pas tout : d’autres guests pourraient bien créer la surprise. Pour l’instant, le programme reste encore secret.