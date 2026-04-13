Retrouvailles entre David Guetta et Sia avec un nouveau tube

Alors qu’il a enflammé la scène du festival Coachella, en Californie, ce week-end du 11 avril, David Guetta ne compte pas s’arrêter là et veut continuer de faire danser la planète dans les mois à venir. Après une collaboration avec Jennifer Lopez, le DJ français retrouve la chanteuse australienne Sia.

Il s’agit déjà de leur 13e collaboration. Quinze ans après le tube planétaire Titanium, le duo dévoile Awake Tonight, un titre dance aux sonorités inspirées des années 2000.

Aux manettes de ce nouveau single, on retrouve Afrojack, qui l’avait d’ailleurs présenté pour la première fois en live lors de l’Ultra Music Festival Miami.